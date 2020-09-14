تلمسان: العثور على قاصرين بعد 48 ساعة من اختفائهما عن الأنظار

أعلن أمن ولاية تلمسان، اليوم الاثنين، العثور على قاصرين، بعد 48 ساعة من اختفائهما عن الأنظار.

وجاء بيان أمن تلمسان تبعا لبلاغ البحث في فائدة العائلات التي تقدمت به عائلة القاصر عبد اللاوي محمد.

وأشار أن القاصر من مواليد 24 جويلية 2007 يقيم بحي بودغن، غادر البيت العائلي أول أمس في حدود الخامسة مساء.

وكان الطفل المختفي برفقة القاصر المسمى بوزوان زياد عبد الرحمان من مواليد 28 مارس 2006.

وبعد تكثيف عملية البحث من طرف الشرطة، بالتنسيق مع أقارب المعني وجيوانه تم العثور عليهما أمس الأحد على العاشرة ليلا.

وعثر عليهما بالحديقة الكائنة بالقرب من ثانوية أحمد بن زكري بوسط المدينة في صحة جيدة، تم تسليمها لولي أمرهما.