تلمسان.. العثور على معلمة محو الأمية مقتولة بقرية أولاد موسى ببني سنوس

اهتزت قرية أولاد موسى ببلدية بني سنوس بولاية تلمسان مساء أمس الاثنين على وقع جريمة قتل راحت ضحيتها معلمة محو الأمية.

المعلمة القتيلة في الاربعينيات من العمر تدرس في أقسام محو الامية ببلدية بني سنوس.

وحسب مصادر النهار فإن الضحية كانت قد خرجت من البيت صباحا لقضاء أشغالها لكنها لم تعد.

وبعد انتشار الخبر انطلق سكان المنطقة في رحلة البحث عنها بعد آذان المغرب مباشرة أين تم العثور عليها جثة هامدة عليها آثار ضرب بالطريق المختصر المؤدي إلي القرية عند الجسر القديم والذي هو عبارة عن واد.

ليتم نقلها من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي لتمسان من أجل التشريح.

هذا وتنقلت مصالح الدرك الوطني والشرطة إلى عين المكان التي باشرت بتحقيقات معمقة لمعرفة مرتكب هذا الفعل الشنيع.