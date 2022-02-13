تلمسان..العثور على نوع من القردة المهددة بالإنقراض ببلدية البويهي

عثر حراس الحدود ببلدية البويهي بالمكان المسمى مالايات بولاية تلمسان على نوع من القردة المهددة بالإنقراض.

وجاءت هذه العملية بناء على المكالمة الهاتفية من طرف قائد مجموعة الدرك الوطني بويهي لرئيس إقليم سيد الجيلالي.

والتي مفادها العثور على حيوانين من نوع قردة فصيلة Chimpanzé – Pan troglodytes ذكر و انثى صغار السن لونها أسود من طرف أفراد الجيش الشعبي الوطني (حراس الحدود).

وذلك ببلدية البويهي المكان المسمى مالايات و بناءً على تعليمة محافظ الغابات لولاية تلمسان تنقلت مصالح الغابات بعين المكان لإستلامهما.

و بعد المعاينة من طرف طبيب البيطري تبين أنهما في حالة مزرية، حيث تم وضعهم في الحجز الأربعيني للمراقبة و المتابعه.

يذكر أن هذا النوع من القردة يندرج ضمن قائمة الأنواع المهددة بالانقراض الملحق الأول من إتفاقية سيتاس.

طالع ايضا: تلمسان: تفكيك شبكة إجرامية تُزوّر كشوفات تحاليل الفحص عن فيروس كورونا

تمكنت عناصر أمن دائرة الغزوات التابع لأمن ولاية تلمسان بالتنسيق مع فرقة شرطة الحدود البحرية العاملة بميناء الغزوات، من تفكيك شبكة إجرامية.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشبكة الإجرامية مختصة في تزوير كشوفات التحاليل البيولوجية الطبية لتشخيص فيروس كورونا (PCR). وتسليمها للأشخاص الراغبين في السفر للخارج.

كما أضافت ذات المصادر، أن الشبكة مكونة من 04 أشخاص. حيث تم حجز الوسائل التقنية المستعملة في التزوير على غرار أجهزة الإعلام الآلي الطابعات وآلة سكانير وكذا آلة نسخ.

وبعد إستفاء إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف قضائي بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة الغزوات.

طالع أيضا

أمن تلمسان يطيح بـ 4 بارونات مخدرات في حواجز متفرقة