تلمسان: القبض على صاحبة مكتب استشارات انتحلت صفة قاضية ونصبت على مواطنين

قام أمن تلمسان بتوقيف المسماة حليمي أمينة، صاحبة مكتب استشارات الكائن مقره بحي الكيفان في تلمسان. والمقيمة بحي الصنوبر الرمشي في ولاية تلمسان. في قضية نصب واحتيال وانتحال صفة محامية أو قاضية.

وجاء في بيان أمن ولاية تلمسان أنه بناء على إذن من نيابة الجمهورية لدى محكمة الرمشي. قام أمن تلمسان بتوقيف المسماة حليمي أمينة، صاحبة مكتب استشارات الكائن مقره بحي الكيفان في تلمسان. والمقيمة بحي الصنوبر الرمشي في ولاية تلمسان. في قضية نصب واحتيال وانتحال صفة محامية أو قاضية.

وعليه وجهت مصالح أمن ولاية تلمسان نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالفة الذكر. التقرب أمان مصالح الأمن لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة أو تقديم معلومات ضد المشتبه فيها.