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تلمسان: المجلس الشعبي الولائي يخصص 8 ملايير و 200 مليون سنتيم لإقتناء المعدات اللازمة

بقلم أمين مسعودي
تلمسان: المجلس الشعبي الولائي يخصص 8 ملايير و 200 مليون سنتيم لإقتناء المعدات اللازمة
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ترأس ناصري سيد أحمد، رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية تلمسان مساء اليوم الجمعة  ، اجتماعا استثنائيا طارئا مع المكتب الموسع للمجلس و الذي ضمّ رؤساء اللجان الدائمة للمجلس بمعية نواب الرئيس وهذا من أجل  الوقوف على الوضعية الوبائية بولاية تلمسان و التي أصبحت جدّ خطيرة .

هذا وتتنـاول الاجتماع عدّة نقاط أبرزها :  دراسة الوضعية الوبائية بالولاية بما فيها الصغوطات التي تعيشها مختلف مراكز الصحّة و المستشفيات عبر الولاية . وكذا تقييم عملية توزيع الأكسجين عبر مختلف المراكز الصحية خصوصا بعد الأزمة الخانقة التي عاشتها الولاية جراء نقص هذه المادّة .

إضافة إلى   تخصيص مبلغ مالي  من طرف المجلس الشعبي الولائي لاقتناء معدات طبية لمجابهة النقص الذي تعاني منه مختلف المستشفيات بالولاية. بعد المناقشة قرر أعضاء مكتب المجلس تخصيص مبلغ 8 ملايير و 200 مليون سنتيم من أجل اقتناء المعدات الطبية الازمة لمجابهة النقص الذي تعاني منه المستشفيات ، مع امكانية تخصيص مبالغ أخرى في المستقبل لتغطية النقص في الاجهزة الطبية و مادة الأكسيجين.

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