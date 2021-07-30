تلمسان: المجلس الشعبي الولائي يخصص 8 ملايير و 200 مليون سنتيم لإقتناء المعدات اللازمة

ترأس ناصري سيد أحمد، رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية تلمسان مساء اليوم الجمعة ، اجتماعا استثنائيا طارئا مع المكتب الموسع للمجلس و الذي ضمّ رؤساء اللجان الدائمة للمجلس بمعية نواب الرئيس وهذا من أجل الوقوف على الوضعية الوبائية بولاية تلمسان و التي أصبحت جدّ خطيرة .

هذا وتتنـاول الاجتماع عدّة نقاط أبرزها : دراسة الوضعية الوبائية بالولاية بما فيها الصغوطات التي تعيشها مختلف مراكز الصحّة و المستشفيات عبر الولاية . وكذا تقييم عملية توزيع الأكسجين عبر مختلف المراكز الصحية خصوصا بعد الأزمة الخانقة التي عاشتها الولاية جراء نقص هذه المادّة .

إضافة إلى تخصيص مبلغ مالي من طرف المجلس الشعبي الولائي لاقتناء معدات طبية لمجابهة النقص الذي تعاني منه مختلف المستشفيات بالولاية. بعد المناقشة قرر أعضاء مكتب المجلس تخصيص مبلغ 8 ملايير و 200 مليون سنتيم من أجل اقتناء المعدات الطبية الازمة لمجابهة النقص الذي تعاني منه المستشفيات ، مع امكانية تخصيص مبالغ أخرى في المستقبل لتغطية النقص في الاجهزة الطبية و مادة الأكسيجين.