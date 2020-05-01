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تلمسان.. الوالي في زيارة تشجيعية إلى وحدات الأمن الولائي والدرك الوطني

أخبار الجزائر
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تلمسان.. الوالي في زيارة تشجيعية إلى وحدات الأمن الولائي والدرك الوطني
بقلم فوزية.م

قام، اليوم الجمعة، والي ولاية تلمسان، أمومن مرموري، بزيارة تشجيعية إلى الوحدات التابعة لمصالح الأمن الولائي و الدرك الوطني في بعض الحواجز الأمنية المتمركزة ببلدية تلمسان و الحناية.

 


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