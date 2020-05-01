تلمسان.. الوالي في زيارة تشجيعية إلى وحدات الأمن الولائي والدرك الوطني
قام، اليوم الجمعة، والي ولاية تلمسان، أمومن مرموري، بزيارة تشجيعية إلى الوحدات التابعة لمصالح الأمن الولائي و الدرك الوطني في بعض الحواجز الأمنية المتمركزة ببلدية تلمسان و الحناية.
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=813691
-
قام، اليوم الجمعة، والي ولاية تلمسان، أمومن مرموري، بزيارة تشجيعية إلى الوحدات التابعة لمصالح الأمن الولائي و الدرك الوطني في بعض الحواجز الأمنية المتمركزة ببلدية…
-
أدانت محكمة المحمدية بمعسكر عامين سجنا نافذا، لتاجر حاول الاعتداء على اعوان الرقابة الاسبوع الماضي, أثناء تأديتهم لمهامهم.
وحسب المعلومات المتوفرة فإن التاجر المدان من طرف…
-
تدخلت اسعافات الحماية المدنية لدائرة عين تادلس مساء الخميس، إثر اصطدام دراجة نارية بشاحنة من نوع هينو على مستوى الطريق الوطني رقم 90 أ.
وخلف الحادث…
التعليقات (0)