تلمسان: الوالي يتابع ميدانيا جهود إخماد حريق بغابة أم العلو

تنقل صبيحة اليوم الخميس، والي تلمسان، رفقة السلطات العسكرية، الأمنية والمحلية للولاية. للوقوف ميدانيا على الخسائر المادية التي خلفها حريق غابة أم العلو ببلدية عين فزة.

وتتواصل جهود إخماد مختلف هذه الحرائق. كما سخر للعملية جميع الامكانات المادية والبشرية بالتنسيق مع كافة المصالح المعنية على غرار الحماية المدنية. والغابات والجيش الوطني الشعبي، مصالح الأشغال العمومية والمصالح الأمنية. والسلطات المحلية للبلديات المعنية والمصالح التقنية حيث يتم التحكم في الحريق ومنع استمرار تقدمه.