تلمسان.. امتلاء السدود بنسبة تفوق 27 بالمائة بعد التساقطات المطرية الأخيرة

بلغت نسبة امتلاء السدود الخمس بولاية تلمسان 27.31 بالمائة بعد التساقطات المطرية الأخيرة. حسبما علم اليوم الخميس لدى المديرة الولائية للموارد المائية.

وذكرت ولد يرو عوالي لـ”وأج” “أن التساقطات المطرية الأخيرة سمحت باستقبال كمية إضافية من المياه بالسدود الخمس لولاية تلمسان فاقت 3 ملايين متر مكعب”.

وحسب ولد يرو فإن سد بني بهدل استقبل 750 ألف متر مكعب في حين استقبل سد المفروش 41 ألف متر مكعب. وسد سيدي العبدلي أزيد من 2 مليون متر مكعب وسد حمام بوغرارة 139 ألف متر مكعب وسد السكاك 600 ألف متر مكعب.

وأبرزت بأن كمية المياه المخزنة بالسدود يمكنها تأمين احتياجات المواطنين من الماء الشروب. وكذا السقي الفلاحي”. مشيرة إلى أن الولاية تعتمد أيضا على محطات تحلية مياه البحر للقضاء على مشكل النقص في التزويد بالماء الشروب خاصة خلال موسم الصيف.

وذكرت ولد يرو أن المنسوب الحالي لسد بني بهدل يفوق 4 مليون متر مكعب وسد المفروش (684 ألف م3). وسد سيدي العبدلي (أزيد من 2 مليون م3) وسد حمام بوغرارة (أكثر من 75 مليون م3) وسد السكاك (أزيد من 13 مليون م3).

وتقدر الطاقة الإجمالية للسدود الخمس بولاية تلمسان ب353 مليون متر مكعب موزعة بين سد بني بهدل (52 مليون م3) والمفروش (14 مليون م3) وسيدي العبدلي (102 مليون م3) وحمام بوغرارة (161 مليون م3) والسكاك (24 مليون م3).