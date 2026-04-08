تلمسان.. انتشال جثة سبعيني بميناء مرسى بن مهيدي

تدخلت مصالح الحماية المدنية، مساء اليوم، ممثلة في مركز مرسى بن مهيدي مدعومة بوحدة بوكانون وبالتنسيق مع خفر السواحل، من أجل انتشال جثة شخص عثر عليه طافياً بمياه ميناء مرسى بن مهيدي بولاية تلمسان.

وحسب المصالح ذاتها، فإن الضحية يبلغ من العمر حوالي 70 سنة. تم العثور عليه جثة هامدة تطفو فوق سطح الماء داخل الميناء.

وقد جرى انتشاله في عين المكان من طرف فرق التدخل. قبل تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مغنية.

وتبقى أسباب الحادث محل تحقيق من قبل الجهات المختصة. في وقت جددت فيه مصالح الحماية المدنية دعوتها للمواطنين إلى توخي الحيطة والحذر.