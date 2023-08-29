تلمسان.. انتشال جثة غريق مفقود بشاطئ مرسى بن مهيدي

تدخلت عناصر الحماية المدنية ممثلة في 14 غطاس وأربعة أعوان وعتاد متمثل في زورقان من نوع نصف صلب. وسيارة اسعاف من أجل انتشال جثة الغريق المفقود في شاطئ مرسى بن مهيدي منذ ليلة الخميس الفارط.

وحسب مصادر للنهار فإن الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 23سنة، تم اخراجه صبيحة يوم الثلاثاء. من المنطقة غير المحروسة المرسى البيضاء التابعة إقليميا لدائرة مرسى بن مهيدي.

تم نقل الضحية وتحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الغزوات.