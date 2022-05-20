تلمسان: انتشال جثتي غريقين بشاطئ بيدر وإنقاذ آخر بالغزوات

تمكن عناصر الحماية المدينة لولاية تلمسان، اليوم الجمعة، من العثور و إستخراج جثتي الغريقين اللذان تعرضا للغرق بشاطئ بيدر.

وفي هذا السياق، فإن جثتي المفقودين الغريقين كان البحث جاري عنهما زوال اليوم من طرف الحماية المدينة بمعية خفر السواحل ، والأمر يتعلق بالغريق الاول المتوفي ينحدر من مدينة مغنية يبلغ من العمر 50سنة

بينما الغريق الثاني ينحدر من منطقة العجايجة يبلغ من العمر 34سنة، أين تم نقلهما من طرف ذات العناصر الى العيادة بمرسى بن مهيدي.

كما تدخلت وحدة الحماية بالغزوات من إنقاذ شخص يبلغ 22 سنة تعرض للغرق بشاطئ واد عبد الله ،تم نقله الى مستشفى الغزوات لتلقي العلاج.

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