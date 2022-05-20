تلمسان: انتشال جثتي غريقين بشاطئ بيدر وإنقاذ آخر بالغزوات
تمكن عناصر الحماية المدينة لولاية تلمسان، اليوم الجمعة، من العثور و إستخراج جثتي الغريقين اللذان تعرضا للغرق بشاطئ بيدر.
وفي هذا السياق، فإن جثتي المفقودين الغريقين كان البحث جاري عنهما زوال اليوم من طرف الحماية المدينة بمعية خفر السواحل ، والأمر يتعلق بالغريق الاول المتوفي ينحدر من مدينة مغنية يبلغ من العمر 50سنة
بينما الغريق الثاني ينحدر من منطقة العجايجة يبلغ من العمر 34سنة، أين تم نقلهما من طرف ذات العناصر الى العيادة بمرسى بن مهيدي.
كما تدخلت وحدة الحماية بالغزوات من إنقاذ شخص يبلغ 22 سنة تعرض للغرق بشاطئ واد عبد الله ،تم نقله الى مستشفى الغزوات لتلقي العلاج.
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تلمسان: إنقاذ 5 أشخاص من الغرق بشاطئ موسكارة و بيدر .. والبحث عن آخرين
تلمسان: إنقاذ 5 أشخاص من الغرق بشاطئ موسكارة و بيدر .. والبحث عن آخرين
كما تمكنت مصالح الحماية المدنية اليوم الجمعة من إنقاذ 5 أشخاص من الغرق بكل من شاطئ موسكارة و بيدر بولاية تلمسان. فيما لازال البحث جار عن شخصين.
تدخل المركز المتقدم للحماية المدنية لمرسى بن مهيدي بولاية تلمسان، على مستوى شاطئ موسكاردة 2 صباح اليوم. من أجل إنقاذ شخصين تعرضا للغرق تتراوح أعمارهما ما بين 14و 42 سنة.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تم في حدود الساعة 11 صباحا. إنقاذ شخص آخر يبلغ من العمر 22 سنة تعرض للغرض بشاطئ موسكاردة 2. أما في في حدود الساعة 13 تدخل المركز المتقدم لبوكانون على مستوى شاطئ بيدر من أجل غرق ثلاثة أشخاص. تم إنقاذ واحد منهم في ما لايزال البحث جاري عن الشخصين الآخرين .
كما تم في حدود الساعة 13 بشاطئ موسكاردة إنقاذ شخص من الغرق كان قام بالتدخل لإنقاذ شخص آخر .