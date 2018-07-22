تلمسان.. انطلاق فعاليات الطبعة الأولى للأيام الوطنية لموسيقى القناوة

انطلقت سهرة السبت بحديقة الحوض الكبير بتلمسان فعاليات الطبعة الأولى للأيام الوطنية لموسيقى القناوة.

بمشاركة فرق في هذا الطابع الموسيقي من عدة مناطق من الوطن .

وتميز حفل افتتاح هذه التظاهرة المنظمة من طرف مركز الفنون و المعارض لتلمسان إلى غاية 28 جويلية الجاري.

تقديم أغاني قصائد من الديوان وأنغام ورقصات فلكلورية على إيقاعات موسيقي الديوان.

تفاعل معها الجمهور الحاضر المتشكل من الشباب و بعض العائلات التلمسانية.

وشارك في السهرة الأولي من هذه التظاهرة كل من فرقة” قناوة الواحة ” من ولاية بشار.

و”قناوة بن منقور” من عين تموشنت و” فرسان الحاجة مغنية” من تلمسان التي قدمت عدة أغاني ومدائح دينية .

ويشارك في هذه الطبعة الأولى للأيام الوطنية لموسيقى القناوة 8 فرق ولايات النعامة وبشار وتلمسان وعين تموشنت.

وستجوب هذه الفرق طيلة فترة هذه التظاهرة الفنية شواطئ ” سيدي وشع” بندرومة و” واد عبد الله” بالغزوات.

و”مرسى بن مهيدي” لإحياء سهرات فنية في موسيقى القناوة.