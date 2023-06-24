الوطني تلمسان : بعد شح الأمطار..قلة المحصول الزراعي للقمح والشعير هذه السنة بقلم قناة النهار نشر في 24 جوان 2023 - 12:28 شارك غرِّد أرسل 27 0 تلمسان : بعد شح الأمطار..قلة المحصول الزراعي للقمح والشعير هذه السنة رابط دائم : https://nhar.tv/73h8i اقرأ أيضا غدا يوم مفتوح لتسليم كشوف نقاط الفصل الثالث لجميع المستويات الوطني 19 جوان عطاف يلتقي بممثلين عن الجالية الوطنية المقيمة بصربيا الوطني 21 جوان التماس عقوبة 8 سنوات حبس نافذ لبوضياف وبدوي في قضية مطار قسنطينة الوطني 11 جوان الجزائر وايطاليا: تعزيز الشراكة في الصيد البحري وتربية المائيات الوطني 05 جوان وزير المالية: الإنتهاء من إعداد مشروع قانون الجمارك الجديد الوطني 07 جوان جريمة قتل شاب بالحراش.. القبض على المشتبه فيه الوطني 22 جوان بلجيكا تهنئ الجزائر على انتخابها عضواً غير دائم بمجلس الأمن الوطني 12 جوان عرقاب يستقبل نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوطني 19 جوان رخروخ: خط السكة الحديدية الأغواط - الجلفة سيدخل حيز الإستغلال قريبا أخبار الجزائر 15 جوان انطلاق الامتحانات الإستدراكية في الجامعات بداية من الغد الوطني 17 جوان