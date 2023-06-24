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تلمسان : بعد شح الأمطار..قلة المحصول الزراعي للقمح والشعير هذه السنة

بقلم قناة النهار
تلمسان : بعد شح الأمطار..قلة المحصول الزراعي للقمح والشعير هذه السنة
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تلمسان : بعد شح الأمطار..قلة المحصول الزراعي للقمح والشعير هذه السنة

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