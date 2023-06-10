تلمسان: بكالوريا دورة جوان 2023.. تسجيل 21185 مترشح بينهم 14501 متمرس و6684 مترشح حر

كشف مزيان يوسف رئيس مصلحة الإمتحانات بمديرية التربية الوطنية لولاية تلمسان في تصريح للنهار اونلاين عن أن عدد المترشحين لشهادة البكالوريا دورة جوان 2023 بلغ 21185 مترشح بينهم 14501 متمرس و 6684 مترشح حر.

وقال ذات المتحدث أنه من أصل 21185 مترشح 12250 من فئة الإناث، كما بلغ عدد مراكز إجراء الإمتحان 66 مركز موزعين على إقليم ولاية تلمسان يسهر على تأطيرهم 6282 مؤطر.

وأوضح رئيس مصلحة الامتحانات أنه سيجتاز 23 ممتحن من ذوي الإحتياجات الخاصة. وكل الاجراءات التنظيمية جاهزة من أجل إنجاح هذا العرس التربوي وتوفير الظروف الملائمة لإجتياز الإمتحان.