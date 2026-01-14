تلمسان.. بودن يشرف على تكريم الأميار وعمال النظافة بمناسبة اليوم الوطني للبلدية

أشرف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، اليوم الأربعاء بتلمسان، على حفل عشاء وتكريم خاص بمهندسي النظافة ورؤساء البلديات بالولاية.

وجاء هذا الحفل بمناسبة اليوم الوطني للبلدية المصادف لـ 18 جانفي من كل عام.

ووصل بودن إلى تلمسان في زيارة عمل حيث حظي باستقبال رسمي من قبل رؤساء المجالس الشعبية البلدية. إلى جانب مناضلي وإطارات حزب التجمع الوطني الديمقراطي على مستوى الولاية.

وجدّد بودن الاعتراف بدور البلديات والجهود التي تبذلها في خدمة المواطن والتنمية المحلية.