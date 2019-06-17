تلمسان تتحضر لاستقبال موسم الاصطياف

أشرف علي بن يعيش، والي ولاية تلمسان، على جلسة عمل مخصصة لتحضير موسم الإصطياف 2019.

وتهدف هذه التحضيرات، إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية للمصطافين والسياح على حد سواء، من خلال الحرص على احترام مبدأ مجانية الشواطئ.

بالإضافة للسماح بممارسة النشاطات الخدماتية والتجارية على مستوى الشواطئ، وفق دفتر شروط واضح.

مع ضمان ممارسة المراقبة من طرف المصالح المختصة.

وكذا تخصيص أماكن في مدخل الشواطئ، بغرض كراء أو بيع المعدات البحرية كالمعدات، الكراسي والطاولات.

و تخصيص أماكن بالتنسيق مع كل المصالح المعنية لعرض المنتوجات المحلية والصناعات الحرفية .

بالإضافة لتسطير برنامج نشاطات ثري يشمل العديد من الجوانب لا سيما الرياضة و الثقافية

وأكد الوالي على التدابير التي يجب الإلتزام بها و هي نظافة المحيط و الشواطئ، تزويد المواطن بالمياه الصالحة للشرب، وضع تجهيزات لفائدة المصطافين (مرشات عمومية )، تسهيل نقل المصطافين.

بالإضافة لوضع برنامج لفائدة الشباب، وكذا برنامج ثقافي لفائدتهم (سهرات فنية، نشاطات ترفيهية يومية…إلخ.

وفي هذا الإطار رصدت الولاية غلاف مالي هام، قصد التكفل بجميع العمليات الخاصة بموسم الإصطياف 2019، تهيئة حظائر السيارات ،تعبيد وتزفيت بعض الطرقات إنجاز بعض المرافق العمومية (مرشات و مراحض)، إصلاح الإنارة العمومية الربط بمختلف الشبكات.

حيث سيتم خلال هذه السنة فتح شاطئين جديدين للسباحة ببلدية مسيرة الفواقة و هما شاطيء بيدر 2 و شاطئ بير المالح.

في الأخير، ألح المسؤول الأول على الولاية، على ضرورة تركيز وتوحيد الجهود، من أجل المساهمة بفعالية في تجسيد الأهداف المسطرة، لإنجاح موسم الإصطياف، وجعل الولاية قبلة سياحية بامتياز.