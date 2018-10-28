تلمسان تتذكر الفنان مسلي شكري خلال الصالون الوطني للفنون التشكيلية

افتتحت اليوم الطبعة ال11 للصالون الوطني للفنون التشكيلية “عبدالحليم حمش” برواق المعارض لدار الثقافة ” عبد القادر علولة” بتلمسان.

ويشارك في هذه التظاهرة الفنية أكثر من 70 فنانا تشكيليا ونحاتا قدموا من مختلف أنحاء الوطن.

كما سيتم بمناسبة هذه الطبعة التي تتواصل فعالياتها الى غاية 31 من شهر الجاري تكريم الفنان التشكيلي الراحل مسلي شكري.

وقد عبر زوار هذه التظاهرة الفنية عن رضاهم بخصوص مستوى الفنانين المشاركين بأعمالهم مما ينبأ بمستقبل واعد للفنون التشكلية بالجزائر.

والى جانب الفنانيين التشكيليين يحضر هذا الصالون نحاتون على الخشب والغرانيت وكذا المستخمين لتقنيات الإسترجاع.

ويتضمن برنامج هذه التظاهرة أيضا تقديم محاضرة حول تاريخ الفنون التشكيلية والصناعة التقليدية في الجزائر يقدمها الأستاذ زوبير هلال.

كما سيعرض فيلم وثائقي حول المسيرة الفنية للراحل مسلي شكري ومائدة مستديرة حول هذا الفنان الذي توفي في 13نوفمبر 2017.