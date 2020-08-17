تلمسان.. تخرّج 7 دفعات من المدرسة التطبيقية للنقل والمرور

أشرف قائد الناحية العسكرية الثانية بالنيابة، اللواء حاج لعروسي جمال، اليوم الإثنين، على تخرّج 7 دفعات من المدرسة التطبيقية للنقل والمرور “الشهيد لواج محمد” لتلمسان.

وأطلق على الدفعات المتخرجة اسم الشهيد “مشرنن محمد” المدعو “بلغشام”، وشملت الدفعة الـ 57 لدورة الإتقان والدفعة الـ 25 لدورة التطبيق والدفعة.

بالإضافة إلى الدفعة 33 لدورة الأهلية العسكرية المهنية درجة ثانية والدفعة الثانية للأهلية العسكرية درجة ثانية تخصص “تكوين المكونين”.

كما تخرّجت الدفعة الـ 66 للأهلية العسكرية المهنية درجة أولى والدفعة الـ 12 للأهلية العسكرية المهنية درجة أولى تخصص “تكوين المكونين” والدفعة الـ 37 للشهادة العسكرية المهنية درجة ثانية.

وحضر مراسم التخرّج ضباط سامون وأفراد من عائلة الشهيد “مشرنن محمد”، واستهلت بتفتيش التشكيلات المتخرجة من طرف قائد الناحية العسكرية الثانية بالنيابة، اللواء حاج لعروسي جمال.

وأبرز قائد المدرسة، العميد سبع بومدين، بالمناسبة، أهمية محاور التكوين الكبرى والمعارف العلمية والعسكرية التي تسلّح بها المتخرجون والتي ستسهم في تحقيق الاحترافية المنشودة.

منوّها بالانضباط المثالي والمثابرة من طرف المتربصين، شاكرا الطاقم التكويني على المجهودات المبذولة لإنجاح السنة الدراسية.

وبعد أداء القسم من طرف المتخرجين، تم تقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين، ثم أعطى اللواء حاج لعروسي جمال موافقته على تسمية الدفعة باسم الشهيد البطل “مشرنن محمد” المدعو “بلغشام”.

وفي ختام حفل التخرّج، أدّى المتخرجون استعراضات عسكرية، فضلا عن تكريم عائلة الشهيد “مشرنن محمد” من طرف اللواء حاج لعروسي جمال وقائد المدرسة.

كما أشرف قائد الناحية العسكرية الثانية بالنيابة على انطلاق فعاليات الأبواب المفتوحة على المدرسة التطبيقية للنقلوالمرور “الشهيد لواج محمد المدعو الرائد فراج” لتلمسان وزار مختلف المرافق والهياكل والورشات البيداغوجية.