تلمسان: تذبذب في التزوّد بالكهرباء لمدة 3 أيام

أعلنت شركة سونلغاز وحدة تلمسان، عن إحتمال حصول بعض التذبذبات في التموين بالكهرباء لمدة 3 أيام بإقليم الولاية.

وحسب بيان لمصالح الولاية، فإن التذبذب سيكون أيام 21، 22، 25 أفريل من الساعة 08 سا 00د إلى 16 سا 00 د.

وسيشمل التذبذب، يوم الأربعاء 21 أفريل مقاطعة تلمسان: بحي 50 سكن SORECOR ببوهناق– مصنع مواد البناء بن ديمراد ومصنع أمتير بعين الحوت.

مقاطعةالغزوات: بلدية عين الكبيرة وقرية أولاد بن دياب، ومقاطعة باب العسة: بحي سواني قرب محطة البنزين وقرية حمري.

أما مقاطعة مغنية: فسيكون الإنقطاع بحي GRADETTE، قرى شريعة وأهل الغافر، بلدية صبرة.

وفي مقاطعة الرمشي: مزرعة بلخوان، بلدية عين يوسف، وكذا مقاطعة سبدو: قرى أوغلة جديدة وصيادة، بلدية القور.

مقاطعة أولاد ميمون: بحي سيدي بن مداح، وقرب طريق UHM بأولاد ميمون،عين تالوت قرب الحديقة وحي فتح.

أما يوم الخميس 22 أفريل سيكون الإنقطاع بمقاطعة تلمسان:بحي الرستوميين– الكدية سابقا – ناحية المسجد والصيدلية.

ومقاطعة الغزوات:حي أولاد زيري ناحية المقبرة وحي الركيبات، الزباير بالغزوات، مقاطعة باب العسة: بلدية مسيردة الفواقة.

أما مقاطعة مغنية: بقرية القفاف وميدان جابر بلدية مغنية -قرية برباطة بلدية صبرة، ومقاطعة الرمشي: بلدية سبع شيوخ.

مقاطعة سبدو: قرية صانف بوشامة بلدية العريشة – قرية منزل والخميس بلدية بني سنوس.

أما يوم الأحد 25 أفريل على مستوى مقاطعة تلمسان: حي 50 سكن للشرطة وحي 400 سكن ببوهناق.

ومقاطعة الغزوات: تجزئة الرمال وطريق المستشفى بالغزوات.

مقاطعة باب العسة: قرية شايب راسو ناحية المقبرة والمريقة بلدية المرسى بن مهيدي، قرية بيدر بلدية مسيردة الفواقة.

مقاطعة مغنية: حي الزيتون وحي الشهيد عبد الرحمان بصبرة، مقاطعة الرمشي:الرمشي ناحية المجمع الديني.

مقاطعة سبدو: قرى الكبارطة، كتيبت ، العقلة الجديدة و الصيادة بلدية القور، ومقاطعة أولاد ميمون: قرية تاحمومينو قرية بن دادة بلدية واد الاخضر.