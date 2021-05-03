تلمسان: تذبذب في التموين بالكهرباء بداية من الغد

أعلنت مؤسسة سونلغاز وحدة تلمسان عن حصول بعض التذبذبات بالتموين في الكهرباء يومي 04 و 05 ماي 2021.

وحسب بيان للمؤسسة، فإن سبب التذبذب أعمال صيانة وربط زبائن جدد بالطاقة الكهربائية التي تقوم بها شركة سونلغاز.

وأضافت المؤسسة، أنه من المحتمل حدوث تذبذبات من الساعة الثامنة صباحا إلى الرابعة مساء، وتشمل المناطق التالية:

يوم الإثنين 04 ماي مقاطعة تلمسان، على مستوى حي 2600 سكن عدل تجزئة رقم 03، رقم 04 و رقم 05 بحي يغمراسن بن زيان.

وكذا مقاطعةالغزوات، الناحية الجنوبية لتيانت، ومقاطعة باب العسة، حي المقام بمرسى بن مهيدي.

بالإضافة إلى مقاطعة مغنية: حي العزوني ناحية مسجد التقوى و ناحية المركز الصحي وقرية البطيم و طلاسة بلدية مغنية.

ومقاطعة الرمشي: حي العقيد لطفي ناحية حمام النعيم بالرمشي.

ناهيك عن مقاطعة أولاد ميمون: قرية 200 سكن OPGI سيدي الزواوي و طريق المحطة بأولاد ميمون-واد الأخضر ناحية المركز الصحي وحي النصر.

أما يوم الثلاثاء 05 ماي فسيكون التذبذب بمقاطعة تلمسان: حي 400 سكن ناحية الصيدلية و تقسيم الحبق ببوهناق-أوجليدة سابقا-.

وكذا مقاطعة الغزوات:حي اداس بالغزوات، ومقاطعة باب العسة: السواني نحية محطة البنزين قرية الحمري.

بالإضافة إلى مقاطعة مغنية: ناحية DRC الناحية الشمالية بمغنية، ومقاطعة الرمشي:حي جميلة ناحية المدبحة بالرمشي.

ناهيك عن مقاطعة اولاد ميمون:حي داس مسعود-حي 60 سكن OPGI و قرية مندرة بلدية بن سكران.