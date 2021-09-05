تلمسان: تذبذب في التموين بالكهرباء لثلاثة أيام

ستشهد بعض بلديات ولاية تلمسان، تذبذبا في التموين بالطاقة الكهربائية، بداية من يوم غد الإثنين، .بسبب أعمال صيانة و ربط زبائن جدد بالطاقة الكهربائية، تقوم بها شركة سونلغاز

وذكرت شركة سونلغاز وحدة تلمسان، أن التذبذب سيكون بداية من 6 إلى 8 سبتمبر، من الساعة 8سا صباحا إلى غاية 16سا مساء.

وسيمس الإنقطاع يوم غد الإثنين 6 سبتمبر كل من:

-مقاطعة تلمسان: حي 76 سكن بوزور بحي عبد المؤمن بن علي.

– مقاطعة الغزوات: قرية دار بن طاطة كحالة و ملالة بلدية دار يغمراسن

– مقاطعة باب العسة: قرية علوان بلدية باب العسة.

– مقاطعة الرمشي: قرية أولاد عثمان بلدية بني خلاد.

– مقاطعة أولاد ميمون: حي المستقبل و جنانت بعين تالوت.

ويوم الثلاثاء 7 سبتمبر يكون إنقطاع الكهرباء بـ:

– مقاطعة تلمسان:حي أوزيدان ناحية المقبرة.

– مقاطعة مغنية: قرى البخاتة، المصامدة و المرازقة بلدية مغنية.

في حين سيمس الإنقطاع يوم الأربعاء 8 سبتمبر، مقاطعة باب العسة بقرية تعدانت، ولالة عائشة.

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