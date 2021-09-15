تلمسان: تذبذب في توزيع الكهرباء يومي 16 و19 سبتمبر ببعض البلديات

سشهد بعض بلديات ولاية تلمسان تذبذبا في التزويد بالطاقة الكهربائية، يومي 16 و19 سبتمبر، حسب شركة سونلغاز .وذلك في إطار صيانة وربط زبائن جدد بالكهرباء.

وسيمس الإنقطاع يوم غد الخميس مقالطعة تلمسان بحي بوزور تجزئة رقم 04 و رقم 05 قرب متوسطة عبد المؤمن بن علي.وحي مسالة و تجزئة زاطة بأوزيدان، وقرى سيدي عيسى، وعريبات.

بالإضافة إلى مقاطعة مغنية بقرية أولاد موسى، وبلدية بني بوسعيد.ومقاطعة سبدو بقرى خميس، وبلدية بني سنوس، وقرية ملطقة، وبلدية البويهي.

أما يوم 19 سبتمبر فسيمس مقاطعة تلمسان بحي عمارة تشوار مراد بأرض قليل، ومقر مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالمنطقة الصناعية.بالإضافة إلى مقاطعة سبدو بمزرعة بوحمامة بالفحص، وبلدية بني سنوس.

وأضافت الشركة أن التذبذب في الإنقطاع سيكون بداية من الساعة الـ08 سا صباحا إلى غاية الساعة الـ16سا مساء.

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