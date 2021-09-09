تلمسان: تذبذب في توزيع الكهرباء يومي 9 و12 سبتمبر ببعض البلديات

أعلنت شركة سونلغاز وحدة تلمسان، عن تذبذب في التموين بالطاقة الكهربائية، يومي 9 و12 سبتمبر، ببعض بلديات الولاية.وأرجعت المؤسسة سبب الإنقطاع هو أعمال صيانة وربط زبائن جدد بالكهرباء.

وسيمس الإنقطاع ك اليوم مقاطعة تلمسان بحي 476 مسكن غرب ببوهناق، وحي الحوش الواعر، وتجزئة قلفاط بأوزيدان.إضافة إلى مقاطعة مغنية بقرية برباطة، وبلدية صبرة، ومقاطعة باب العسة بقرية ينبو، وبلدية باب العسة. ومقاطعة سبدو بقرية ختيتيلة، وبلدية القور، ومقاطعة أولاد ميمون، بقرى بني غزلي، وبريوش، وبلدية واد لخضر.

وسيشمل الإنقطاع يوم الاحد 12 سبتمبر، مقاطعة تلمسان بمبنى تشوار مراد بتجزئة قليل، ومقاطعة مغنية ببلدية بني بوسعيد قرب المسجد.بالإضافة إلى مقاطعة سبدو بفرية سهب القومان، وبلدية القور.ويكون الإنقطاع من الـ08 سا صباحا إلى الساعة الـ16 سا مساء.

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