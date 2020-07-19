تلمسان: تسليم أجهزة متطورة للتنفس في مرحلة الانعاش للأطقم الطبية

قام كل من المكتبين الولائيين لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، والنقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، في تلمسان، بتسليم حصة خاصة من التبرعات للأطقم الطبية.

وتتمثل هذه التبرعات في حقائب طبية، تحتوي على أجهزة متطورة للتنفس في مرحلة الانعاش، وكذا أجهزة طبية خاصة بالمستلزمات التي تمكن المصالح المعنية بمزاولة مهامهم في ظروف مواتية.

وتم تسليم هذه الأخيرة إلى مسؤولي المركز الاستشفائي الجامعي تلمسان، قصد وضعها تحت تصرف الأطقم الطبية و الشبه الطبية المعنية.

للإشارة فإن هذه المبادرة النوعية تركت أثر ايجابي على كل المسؤولين والمواطنين الذين استحسنوا هذه الوقفة التضامنية.