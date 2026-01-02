تلمسان.. تسمم 3 أشخاص بالغاز المنبعث من سخان الماء بأولاد ميمون 

تعرض 3 أشخاص اليوم للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء داخل منزل، ببلدية ودائرة أولاد ميمون ولاية تلمسان.

وحسب بيان للحماية المدنية تدخلت على الساعة 16:43 من أجل إسعاف عائلة تعرضت للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

وأضاف البيان أن الحادث وقع داخل منزل، بحي سيدي الزواوي، بلدية ودائرة أولاد ميمون .

وخلف الحادث تسمم 3 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 11 سنة و52 سنة ، يعانون من ضيق في التنفس. تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم إلى المستشفى المحلي.