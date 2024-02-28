تلمسان.. تسمم 4 أشخاص  بالغاز ببلدية شتوان 

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الخميس، اثر حادث تسمم بالغاز بالمكان المسمى عين الدفلى ببلدية شتوان في ولاية تلمسان.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 21سا25د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بالمكان المسمى عين الدفلى بلدية ودائرة شتوان.

وخلف الحادث تسمم 4 أشخاص من عائلة واحدة لهم ضيق في التنفس تتراوح أعمارهم مابين 24 سنة و 70 سنة.

ليتم تقديم لهم الاسعافات الاولية بعين المكان.