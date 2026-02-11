إعــــلانات
تلمسان.. تسمم 4 أشخاص بالغاز في مغنية 

بقلم م. فيصل
تعرض 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء داخل منزل بحي العزة، في مغنية بتلمسان. 

وحسب بيان للحماية المدنية، تدخلت مصالحها على الساعة 19:23 لإسعاف عائلة تعرضت للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

وخلّف الحادث تسمم 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 4 و57 سنة، يعانون من ضيق في التنفس. تم إسعافهم ونقلهم  إلى المستشفى المحلي. من بينهم شخصان تم نقلهما من طرف خواص.

