تلمسان.. تسمم 8 أشخاص من عائلة واحدة بالغاز
بقلم عايدة.ع
أصيب 8 أشخاص بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بحي عين الدفلة القديمة ، ببلدية شتوان ولاية تلمسان.
وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 04سا21د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بحي عين الدفلة القديمة ، ببلدية ودائرة شتوان.
مشيرة أن الحادث خلف تسمم عائلة متكونة من 08 أفراد، تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
رابط دائم : https://nhar.tv/IUf5t