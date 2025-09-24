إعــــلانات
تلمسان.. تسمم 8 أشخاص من عائلة واحدة بالغاز

بقلم عايدة.ع
أصيب 8 أشخاص بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بحي عين الدفلة القديمة ، ببلدية شتوان ولاية تلمسان.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 04سا21د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بحي عين الدفلة القديمة ، ببلدية ودائرة شتوان.

مشيرة أن الحادث خلف تسمم عائلة متكونة من 08 أفراد،  تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

