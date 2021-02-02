تلمسان.. تعديل توقيت الحجر المنزلي وإعادة فتح أماكن التسلية والترفيه

أصدر والي ولاية تلمسان، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بتعديل مواقيت الحجر المنزلي عبر كامل إقليم الولاية.

وحسب بيان مصالح ذات الولاية، فقد أصبح توقيت الحجر إ بتداءً من الساعة العاشرة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة صباحاً.

ويدخل هذا القرار حيز التنفيد بداية من يوم الأربعاء 03 فيفري 2021.