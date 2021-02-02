تلمسان.. تعديل توقيت الحجر المنزلي وإعادة فتح أماكن التسلية والترفيه
أصدر والي ولاية تلمسان، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بتعديل مواقيت الحجر المنزلي عبر كامل إقليم الولاية.
وحسب بيان مصالح ذات الولاية، فقد أصبح توقيت الحجر إ بتداءً من الساعة العاشرة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة صباحاً.
ويدخل هذا القرار حيز التنفيد بداية من يوم الأربعاء 03 فيفري 2021.
هذا وقد تم تكييف التدابير المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، حيث تم إعادة فتح كل من :
-القاعات المتعددة الرياضات و القاعات الرياضية.
-أماكن التسلية و الإستجمام و فضاءات الترفيه و الشواطئ.
وفيما يخص الأنشطة التجارية، فقد تم تمديد أوقات البعض منها إلى غاية الساعة التاسعة مساءً.
ويتعلق الأمر بالأنشطة التالية:
-تجارة الأجهزة الكهرومنزلية.
-تجارة الأدوات المنزلية و الديكورات.
-تجارة المفروشات و أقمشة التأثيث.
-تجارة اللوازم الرياضية.
-التجارة في الألعاب و اللعب.
-أماكن تمركز الأنشطة التجارية.
-قاعات الحلاقة للرجال و النساء.
-تجارة المرطبات و الحلويات.
-المقاهي، المطاعم ومحلات الأكل السريع، فيقتصر نشاطها على البيع المحمول فقط.
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