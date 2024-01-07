تلمسان.. تفكيك جماعة إجرامية منظمة لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تلمسان، من تفكيك وشل نشاط جماعة اجرامية منظمة وتوقيف أفرادها بمدينة هنين، متكونة من 3 أفراد.

وخلال هذه العملية تم حجز كمية من المخدرات وأقراص من نوع بريغابالين، مبالغ من العملة الوطنية و الأجنبية، سلاح ناري، بندقيتي صيد بحري، أجهزة اتصال لاسلكي، دلاء سعة 30 لتر بها مادة البنزين، إضافة الى كمية من علب سجائر.

يتم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الاختصاص عن قضية حمل و اقتناء و حيازة سلاح من الصنف الرابع دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، ترويج المؤثرات العقلية والمخدرات العقلية والمخدرات عمدا.

وتهريب المهاجرين لتوافر تعريض حياة و سلامة المهاجرين المهربين للخطر حيازة مواد قابلة للتهريب.