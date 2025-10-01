تلمسان: تفكيك جماعة إجرامية منظمة مختصة في الإتجار بالمهلوسات

تمكنت شرطة تلمسان ممثلة في أمن دائرة منصورة بحر الأسبوع المنصرم، من تفكيك نشاط شبكة إجرامية منظمة. مختصة في الإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية، وأوقفت 05 أشخاص متورطين في القضية.

العملية جاءت على إثر دوريات بإقليم دائرة منصورة تلمسان، ليتم توقيف مركبة كان على متنها شخصين وحجز بحوزتهم كمية من المؤثرات العقلية. كانت موجهة للترويج بالوسط المدرسي وذلك موازاة مع الدخول المدرسي.

مواصلة للتحقيق من طرف عناصر الشرطة بذات المصلحة وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا. تم توقيف 03 أشخاص آخرين شركاء في النشاط الإجرامي على مستوى ولاية وهران. مع حجز وضبط 4456 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ ومبلغ مالي يقدر بأكثر من 394 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية. بالإضافة لصندوق حديدي يستعمل لتخزين الأموال ومركبة نفعية كانت تستعمل في نقل السموم.

بعد إستفاء إجراءات التحقيق تم تقديم الأشخاص المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

