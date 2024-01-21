تلمسان: تفكيك جمعيات أشرار وحجز مخدرات وتوقيف سارقين في حالة تلبس
أماطت مؤخرا شرطة تلمسان اللثام عن عدة قضايا إجرامية من النوع الثقيل بعد تمكن أفرادها من تفكيك جمعيات أشرار خطيرة إختصت في السرقة و الإعتداء على المواطنين. و أخرى إنتهجت سبيل ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية.
قضية توقيف إمرأتين إختصتا في سرقة ممتلكات المواطنات من حلي و حقائب يدوية. كانت من بين القضايا التي أرّقت الضحايا خاصة من النساء. حيث إعتمدت الفاعلتين أسلوب التوغل إلى داخل المحلات التجارية. الأسواق و قاعات حلاقة النساء من أجل تنفيذ مخططاتهن الإجرامية لتتمكنا من سرقة أكثر من 32 حقيبة نسوية. و ممتلكات أخرى في غفلة من الضحايا.
أفراد الشرطة تمكنوا في ظرف قياسي من توقيف المشتبه فيهن و إسترجاع الأغراض المسروقة. و من تم إتخاذ الإجراءات القانونية و تقديمهن أمام الجهات القضائية المختصة .
قضية أخرى لا تقل أهمية عن الأولى سجلتها المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات بتلمسان. بعد تمكنها من حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج و المخدرات الصلبة ( 6700 حبة إكستازي ) و هواتف نقالة. مع توقيف شخص و إسترجاع المركبة المستغلة في عملية الترويج و بعد إستفاء إجراءات التحقيق. تم إنجاز ملف قضائي عن قضية جناية حيازة المخدرات قصد البيع والتخزين والنقل ضمن جماعة إجرامية منظمة قدم بموجبه الموقوف أمام الجهات القضائية المختص