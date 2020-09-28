تلمسان: تفكيك جمعية أشرار تحترف سرقة المحلات التجارية

تمكنت عناصر الأمن الحضري الثالث التابع لأمن ولاية تلمسان من تفكيك جمعية أشرار، متكونة من 3 أشخاص.

وحسب أمن تلمسان، تورط الموقوفون في سرقة المحلات التجارية وسط مدينة تلمسان، حيث تتراوح أعمارهم ما بين 22 و27 سنة.

يأتي هذا على إثر تعرض محل تجاري خاص بإصلاح الهواتف النقالة للسرقة بالكسر بتاريخ 14 سبتمبر الماضي.

وقيدت عناصر الأمن الحضري الثالث التابع لأمن ولاية تلمسان القضية بادئ الأمر ضد المجهولين.

ومكنت العملية التي باشرتها مصالح الشرطة من تحديد هوية الفاعل الرئيسي وكذا شركائه وتوقيفهم في إطار وجيز.

بعد اتمام اجراءات التحقيق، تم إنجاز إجراء ملف قضائي ضد المشتبه فيهم قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان.