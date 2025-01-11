تلمسان.. تفكيك جمعية أشرار مختصة في نقل الأجانب بصفة غير قانونية

على إثر معلومات وردت إلى مصالح أمن دائرة بني سنوس مفادها قيام أشخاص مشتبه فيهم بتسهيل تنقل الأجانب بصفة غير قانونية داخل إقليم التراب الوطني.

وإستغلالا للمعطيات قامت عناصر الشرطة بذات المصلحة بوضع حاجز أمني محكم على مستوى مدخل مدينة بني سنوس. ليتم توقيف مركبة من نوع j5 على متنها 02 شخصين من جنسية جزائرية و06 أشخاص من جنسيات إفريقية مختلفة.

تفتيش المركبة والأشخاص أسفر عن حجز كمية من المخدرات قدرت بـ 01 كلغ و128 غرام ومبلغ مالي من العملة الوطنية. قدره 36000 دج ومبلغ من العملة الأجنبية قدره 200 درهم وهواتف نقالة كانت تستعمل لربط الاتصالات بين أفراد الشبكة الإجرامية.

بعد إستكمال إجراءات التحقيق القانونية تم إنجاز ملف قضائي عن قضية ” تكوين جمعية أشرار لغرض تسهيل تنقل الأجانب بصفة مباشرة وغير قانونية داخل إقليم التراب الوطني - إستيراد وحيازة المخدرات والحصول ونقل المخدرات بطريقة غير مشروعة بإستعمال وسيلة نقل عن طريق جماعة إجرامية منظمة – دخول أجنبي الى إقليم الجزائر والتنقل فيه دون إستيفاء الإجراءات المنصوص عليها قانونيا ” قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

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