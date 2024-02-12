تلمسان: تفكيك شبكات إجرامية تقودها فتيات وحجز كميات ضخمة من المهلوسات

تمكنت شرطة تلمسان، في عملتين نوعيتين، من تفكيك شبكات إجرامية منظمة، وحجز مهلوسات، ومركبات فخمة، وأسلحة بيضاء وأموال.

وحسب بيان لشرطة تلمسان، تمكن أفرادها من إحباط محاولة إغراق المدينة بالمؤثرات العقلية والمخدرات التي كانت موجهة للإستهلاك الواسع من طرف الشباب في خطط ممنهجة لتضييع مستقبله.

حيث وجه أفراد الشرطة مرة أخرى ضربة موجعة لبارونات المهلوسات بعد تفكيك شبكات إجرامية منظمة تضم فتيات. مع حجز أكثر من 26000 قرص مهلوس مركبات فخمة، أسلحة بيضاء من الحجم الكبير وأموال معتبرة.

القضية الأولى عالجتها مصالح أمن دائرة منصورة، التي توصلت بفضل تحريات وأبحاث محققيها إلى تفكيك شبكة إجرامية منظمة متكونة من 08 أفراد تقودها فتيات.

وتم على إثرها حجز حوالي 14 ألف قرص مهلوس، وأكثر من 36 مليون سنتيم من محصلات ترويج السموم و04 مركبات فخمة.

والقضية الثانية عالجتها فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية. وتمكنت على إثرها من تفكيك جمعية أشرار منظمة متكونة من 03 أفراد. حيث تم حجز أكثر من 12 ألف قرص مهلوس، ومركبة سياحية ومبالغ مالية من محصلات الترويج.

هذا وتواصل شرطة تلمسان بذل مجهودات مضنية في الليل كما النهار لضمان أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم. وتبقى أعين أفرادها ساهرة لمحاربة أوكار الجريمة. وحماية شبابنا من الوقوع بين مخالب الآفات الإجتماعية خاصة ما إرتبط بالمخدرات أو المؤثرات العقلية.