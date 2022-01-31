تلمسان: تفكيك شبكة إجرامية تُزوّر كشوفات تحاليل الفحص عن فيروس كورونا

تمكنت عناصر أمن دائرة الغزوات التابع لأمن ولاية تلمسان بالتنسيق مع فرقة شرطة الحدود البحرية العاملة بميناء الغزوات، من تفكيك شبكة إجرامية.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشبكة الإجرامية مختصة في تزوير كشوفات التحاليل البيولوجية الطبية لتشخيص فيروس كورونا (PCR). وتسليمها للأشخاص الراغبين في السفر للخارج.

كما أضافت ذات المصادر، أن الشبكة مكونة من 04 أشخاص. حيث تم حجز الوسائل التقنية المستعملة في التزوير على غرار أجهزة الإعلام الآلي الطابعات وآلة سكانير وكذا آلة نسخ.

وبعد إستفاء إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف قضائي بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة الغزوات.

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