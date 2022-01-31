تلمسان: تفكيك شبكة إجرامية تُزوّر كشوفات تحاليل الفحص عن فيروس كورونا
تمكنت عناصر أمن دائرة الغزوات التابع لأمن ولاية تلمسان بالتنسيق مع فرقة شرطة الحدود البحرية العاملة بميناء الغزوات، من تفكيك شبكة إجرامية.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشبكة الإجرامية مختصة في تزوير كشوفات التحاليل البيولوجية الطبية لتشخيص فيروس كورونا (PCR). وتسليمها للأشخاص الراغبين في السفر للخارج.
كما أضافت ذات المصادر، أن الشبكة مكونة من 04 أشخاص. حيث تم حجز الوسائل التقنية المستعملة في التزوير على غرار أجهزة الإعلام الآلي الطابعات وآلة سكانير وكذا آلة نسخ.
وبعد إستفاء إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف قضائي بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة الغزوات.
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أمن تلمسان يطيح بـ 4 بارونات مخدرات في حواجز متفرقة
تمكنت أمس الأول شرطة تلمسان من احكام السيطرة على 5 مجرمين خطيرين بينهم 4 بارونات مخدرات كانوا محل أوامر بالقبض صادرة عن هيئات قضائية مختلفة.
في هذا الشأن اكدت خلية الاعلام والاتصال بمديرية الأمن الولائي. أن بارونات المخدرات الاربعة تم القبض عليهم خلال مهام مراقبة وتفتيش من طرف قوات الشرطة العاملة بدوائر منصورة، سبدو وباب العسة. كما بدت على المعنيين علامات توتر وارتباك خلال التقرب منهم للتحقق من هويتهم.
وبتعميق التحريات معهم تبين أنهم كانوا ينشطون ضمن شبكات احرامية خطيرة لها امتداد دولي في مجال الاتجار بالقنب الهندي. اذ كانوا يتنقلون بهويات وهمية لتضليل أجهزة الأمن لكن حنكة الشرطة سرعان ما فضحت أمرهم وعجلت بالقاء القبض عليهم بعدما كانوا هاربين من العدالة لفترة طويلة.
اما شرطة دائرة الغزوات فتمكنت في سياق مواز من القاء القبض على مجرم خطير. كان متورطا في عدة سرقات عن طريق الاعتداء المسلح والقدامى.