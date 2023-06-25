تلمسان: تفكيك شبكة إجرامية دولية وحجز قنطار مخدرات ومليار ونصف سنتيم

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تلمسان من تفكيك شبكة إجرامية دولية تورط أفرادها في تهريب والإتجار غير المشروع للمخدرات.

وتم خلال هذه العملية حجز قنطار و24 كغ من المخدرات نوع قنب هندي. وحجز مليار و 556 مليون سنتيم من عائدات الإتجار وبيع هذه السموم.

وتأتي هذه العملية النوعية والجزائر تحيي اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. لتبقى جهود الشرطة الجزائرية حريصة لبذل كل الجهود من أجل محاربة هذه السموم والمخدرات.