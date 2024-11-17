تلمسان: تفكيك شبكة إجرامية لترويج المؤثرات العقلية

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية.

وتمت القضية بناءا على معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بتخزين المؤثرات العقلية على مستوى مسكنه العائلي على مستوى مدينة مغنية.

ليتم توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم وحجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـأكثر من 1900 قرص من نوع بريغابالين. ومبلغ مالي قدره 49 مليون سنتيم ودراجة نارية كانت تستعمل في ترويج السموم.

وبعد إستفاء إجراءات التحقيق تم إنجاز إجراء قضائي وتقديم أطراف القضية أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا.