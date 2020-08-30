تلمسان: تفكيك شبكة إجرامية مختصة في السرقة وترويج الأقراص المهلوسة

تمكنت عناصر الأمن الحضري الخامس التابع لأمن ولاية تلمسان من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في السرقة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجاءت العملية على إثر شكاوي تقدم بها بعض المواطنين مفادها تعرضهم للسرقة من داخل مسكن.

وإستنادا للمعلومات المقدمة باشرت قوات الشرطة التحريات والبحث في القضية التي أسفرت نتائجة عن تحديد هوية المتورطين في العمل الإجرامي، البالغ عددهم 5 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 20 سنة و37 سنة.

واستئنافا للتحقيق، تم تفتيش مساكن المشتبه فيهم بالتنسيق مع العدالة، كللت بإسترجاع الأغراض المسروقة وكذلك حجز كمية من الأقراص المهلوسة من نوع إكستازي كان احد المشتبه فيهم يقوم بترويجها بالوسط الحضري.

كما تم حجز أسلحة بيضاء محظورة ( سيف – شاقور – سكين من الحجم الكبير – عصى بيسبول )، ومبلغ مالي يقدر بـ 89400 من عائدات ترويج المؤثرات العقلية.

وتم تحويل المحجوزات والأشخاص المشتبه فيهم إلى مقر الأمن لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتم إنجاز إجراء قضائي عن قضية تكوين جماعة أشرار لغرض إرتكاب جناية السرقة الموصوفة بظروف التعدد، الكسر، التسلق، ظرف الليل، إخفاء أشياء مسروقة مع الحيازة والمتاجرة في المؤثرات العقلية، قدم بموجبه الأطراف أمام وكيل الجمهورية تلمسان.