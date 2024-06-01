تلمسان: تفكيك شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية

تمكنت فرقة مكافحة الجريمة الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية.

وعلى إثر دوريات لعناصر الشرطة على مستوى مدينة تلمسان تم توقيف مركبة على متنها 02 شخصين مشتبه فيهما. حيث بعد تفتيشها تم العثور على كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 600 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ملغ. وكمية من المخدرات الصلبة قدرت بـ 0.50 غرام الكوكايين بالاضافة الى مبالغ مالية فاقت 70 مليون سنتيم من عائدات ترويج المؤثرات العقلية.

التحقيق مع الموقوفين أسفر عن توقيف 02 شخصين آخرين شريكين لهما ضالعين في القضية كانا على متن دراجة نارية. يستعملانها لنقل السموم عثر بحوزتهما على كمية أخرى من المهلوسات. قدرت بـ 48 كبسولة بريغابالين ومبلغ مالي قدره 10000 دج.

وبعد إستيفاء إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم قدموا بموجبه أمام العدالة.