 تلمسان.. تفكيك شبكة إجرامية مختصة في التزوير والنصب عبر مواقع التواصل

تمكنت مصالح أمن ولاية تلمسان، ممثلة في أمن دائرة مغنية، من تفكيك نشاط جماعة إجرامية منظمة كانت تنشط في مجال التزوير والنصب والاحتيال باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال.

وجاءت هذه العملية النوعية عقب معلومات دقيقة وردت إلى المصالح الأمنية، تفيد بنشاط مشبوه لأشخاص يقومون باستغلال صفحات عبر موقع فيسبوك لنشر محررات رسمية مزورة. مع التورط في أعمال تشهير استهدفت هيئات محلية وإدارية على مستوى مدينة مغنية.

وبعد فتح تحقيق معمق وتكثيف التحريات الميدانية، باشرت عناصر الشرطة عمليات ترصد ومتابعة دقيقة، بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليمياً.

ما أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيف 5 أشخاص، من بينهم امرأتان، يشتبه في تورطهم في هذه الشبكة الإجرامية.

كما مكنت العملية من حجز معدات وأدوات استُعملت في عمليات التزوير، من بينها آلة مخصصة لهذا الغرض. إضافة إلى وثائق وشهادات مزورة كانت تستغل في عمليات النصب والاحتيال.

وكشفت التحقيقات الأولية عن تورط أفراد الشبكة في جرائم خطيرة، شملت تقليد أختام الدولة واستعمالها في تزوير محررات رسمية.

إلى جانب استغلال وسائل الإعلام والاتصال في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية. كما تبين استعمالهم عملات رقمية محظورة. مع الاشتباه في تلقي تمويلات من جهات أجنبية، في قضايا تمس بأمن الدولة والاقتصاد الوطني.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، لمتابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم.