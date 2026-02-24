تلمسان.. تفكيك شبكة إجرامية منظمة تهرب المخدرات من المغرب

تمكنت وحدات الدرك الوطني بتلمسان، في عمليات متفرقة من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تقوم بتهريب المخدرات من المغرب إلى داخل التراب الوطني.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، أسفرت هذه العمليات على حجز ما يقارب قنطار و20 كلغ من الكيف المعالج. وتوقيف 6 أشخاص بحوزتهم مبلغ مالي من عائدات هذا النشاط الإجرامي يزيد عن 236 مليون سنتيم. و9 هواتف نقالة وطائرتين بدون طيار “درون”، بالإضافة إلى سيارة نفعية.

وتأتي هذه النتائج المحققة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب، لتؤكد مرة أخرى صوابية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا وعزمها على محاربة هذه الجماعات الاجرامية.

وكذا يقظة وحدات الجيش الوطني الشعبي بكل مكوناته وتكيفه مع جميع الطرق. والأساليب التي أصبح يعتمدها المجرمون لإغراق بلادنا بهذه السموم.