تلمسان: تفكيك شبكة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين

تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص للمصلحة الولائية للشرطة القضائية. من تفكيك جماعة إجرامية منظمة تنشط في تهريب المهاجرين خارج الوطن بطريقة غير مشروعة.

القضية جاءت على إثر دوريات لعناصر الشرطة على مستوى وسط مدينة تلمسان. أين تم توقيف شخص مشتبه فيه. والذي تبين بعد التأكد من هويته أنه رعية مغربية مقيم بأرض الوطن بطريقة غير شرعية.

التحقيق مع الموقوف كشف عن تواجد 07 رعايا آخرين من جنسية مغربية مقيمين بطريقة غير شرعية على مستوى ولاية تلمسان أين تم توقيفهم تباعا. كما تبين أنهم كانوا بصدد مغادرة التراب الوطني عن طريق تهريبهم بطريقة غير شرعية عبر البر. بمساعدة 04 أشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية معتبرة.

المجهودات المبذولة من طرف مصالح الشرطة أسفرت عن كشف ملابسات القضية. وحجز مبالغ مالية من العملة الوطنية والأجنبية كانت مهيأة للتهريب خارج الوطن.