 تلمسان.. تفكيك شبكة إجرامية منظمة وضبط 73 كلغ من المخدرات

تمكنت شرطة تلمسان، ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بني بوسعيد، نهاية الأسبوع المنصرم، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في تهريب المخدرات، وضبط 73 كلغ من القنب الهندي، مع توقيف شخصين من عناصرها.

العملية جاءت على إثر معلومات مفادها وجود مخطط إجرامي لنقل وترويج كمية معتبرة من المخدرات قادمة من الحدود الغربية للبلاد.

وعلى إثر هذه المعطيات، تم تكثيف العمل الاستعلاماتي من قبل الفرقة ذاتها، مدعماً بالتحريات الميدانية التي أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي للعملية على متن مركبة سياحية بحاجز أمني في إقليم دائرة مغنية.

وبعد إخضاعها للمراقبة القانونية والتفتيش الدقيق، عثر على الكمية المضبوطة من المخدرات (قنب هندي)، مخبأة ومموهة داخل الصندوق الخلفي للمركبة.

توسيع دائرة الأبحاث في قضية الحال تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، مكن محققي الفرقة من ضبط وحجز مركبة سياحية كانت تستغل في نقل وترويج هذه السموم ومبلغ مالي قدره 50 ألف دينار جزائري، من العائدات الإجرامية.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مغنية بتلمسان، عن جناية الحصول والحيازة والتخزين ونقل المخدرات بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة.