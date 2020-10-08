تلمسان: تفكيك شبكة إجرامية من 5 أشخاص متورطين في 9 قضايا

تمكن أمن دائرة الحناية، بتلمسان، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في السرقة متألفة من 5 أشخاص متورطين في 9 قضايا.

وتتمثل القضايا في تكوين عصابات الاحياء، تكوين جمعية أشرار، حيازة أسلحة بيضاء، السرقة من داخل المساكن، السرقة بالتهديد بأسلحة بيضاء.

كما تورط الموقوفون الخمسة في سرقة كلاب من نوع ملينوا، وتصنف على أنها مجموعة متنوعة من سلالة كلب الراعي البلجيكي.

وبعد تكثيف الابحاث والتحريات من طرف قوات الشرطة لأمن دائرة الحناية بتلمسان، تم توقيف الاشخاص المتورطين البالغ عددهم 5 أشخاص.

وتم إنجاز إجراء جزائي في شان القضية، حيث تم تقديم الموقوفين أمام العدالة، في تلمسان، عن التهم التسعة المنسوبة إليهم.