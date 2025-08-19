تلمسان: تفكيك شبكة إجرامية وضبط 1.5 كلغ مخدرات

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية منصورة بحر الأسبوع الفارط، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في ترويج المخدرات وتحجز1.5 كلغ كيف معالج.

وأنجزت العملية، على إثر معلومات وردت الى ذات الفرقة مفادها وجود شبكة إجرامية منظمة تقوم بترويج المخدرات ( كيف معالج ). يمتد نشاطها الإجرامي عبر إقليم ولاية تلمسان. إنطلاقاً من الشريط الحدودي الغربي إلى مدينة تلمسان.

واستغلالا للمعطيات قامت عناصر ذات الفرقة بمباشرة العمل الميداني بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليمياً. أسفرت عن توقيف 9 أشخاص مشتبه فيهم متورطين في العمل الإجرامي على مستوى مدينة تلمسان.

كما تم حجز وضبط كمية من المخدرات، كيف معالج، قدرت بـ 1.5 كلغ، ومبلغ مالي من العملة الوطنية قدره 1516500 دج من العائدات الإجرامية.

بالإضافة لمركبتين ودراجة نارية كانت تستعمل في نقل هذه المخدرات. وكذا هواتف نقالة كانت تستعمل لربط الاتصالات بين أفراد الشبكة الإجرامية وميزان إلكتروني يستعمل لوزن المخدرات.

وبعد إستفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليمياً. عن قضية حيازة ونقل المخدرات (كيف معالج) لغرض البيع بطريقة غير مشروعة. بإستعمال وسائل نقل ضمن جماعة إجرامية منظمة.