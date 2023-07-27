تلمسان: تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات وحجز أزيد من قنطار كيف

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية مغنية التابعة لأمن ولاية تلمسان من تفكيك شبكة دولية منظمة تنشط في مجال تهريب المخدرات انطلاقا من الشريط الحدودي متجهين إلى ولاية تيبازة.

وتم خلال العملية حجز كمية من المخدرات قنب هندي قدرت بقنطار و 5 كلغ محملة على متن شاحنة. حيث كانت مخبأة بإحكام وبعد توسيع دائرة التحقيق وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم تفتيش مزرعة الممون الرئيسي لهذه السموم الكائنة على مستوى الشريط الحدودي.

ليتم العثور على كمية معتبرة من المخدرات العقلية قدرت بـ44 ألف قرص من نوع بريغابالين 300 مغ. ومبلغ مالي قدر بـ 48 ألف دج وتوقيف سائق الشاحنة أحد أفراد الشبكة الإجرامية في العقد الرابع من عمره.

تم إنجاز ملف قضائي عن قضية الحيازة،التخزين والنقل والحصول على المخدرات والمؤثرات العقلية قصد البيع بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة وجنحة حيازة وسيلة نقل مهيأة خصيصا لغرض التهريب ضد المشتبه فيهم قدم بموجبه أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا.