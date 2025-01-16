تلمسان: تفكيك شبكة دولية منظمة وحجز أزيد من 2 كلغ كوكايين 

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية تلمسان من تفكيك شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود مختصة في إستيراد المخدرات الصلبة وتبييض الأموال.

القضية جاءت على إثر معلومات وردت الى ذات الفرقة مفادها وجود نشاط لجماعة إجرامية مختصة في إستيراد المخدرات الصلبة (كوكايين) وتبييض الأموال على مستوى مدينة مغنية.

إستغلال للمعطيات تم مباشرة العمل الميداني الذي أسفر عن توقيف شخصين مشتبه فيهما وحجز كمية من المخدرات الصلبة كوكايين قدرت بـ 02 كلغ و300 غرام بالإضافة الى حجز 03 مركبات سياحية فخمة ودراجة نارية بالإضافة إلى مبلغ مالي قدر بـ 300 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية.

بعد إستكمال إجراءات التحقيق تم تقديم الأطراف أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا عن قضية ” جناية حيازة، شحن ونقل المخدرات قصد البيع بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة - جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية “.