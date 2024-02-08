تلمسان: تفكيك شبكة لترويج المهلوسات تضم فتيات وحجز 14 ألف قرص مركبات فخمة وأموال

تمكنت شرطة تلمسان ممثلة في أمن دائرة منصورة من تفكيك جماعة إجرامية منظمة مختصة في بيع و ترويج الأقراص المهلوسة متكونة من8 أشخاص بينهم فتاتين، تتراوح أعمارهم بين 26 و35 سنة.

حيث توصلت من خلالها إلى حجز أكثر من 13700 قرص مهلوس و4 سيارات فخمة هواتف نقالة وأكثر من 36 مليون من محصلات ترويج هذه السموم .

العملية جاءت بناءً على معلومات مؤكدة مفادها قيام مجموعة أفراد بترويج المؤثرات العقلية في الوسط الحضري.

وعلى إثر ذلك تم ترصد الشخص المدبر وتتبعه إلى غاية توقيفه ومن تم تحديد هوية باقي أفراد الشبكة وتفتيش مساكنهم التي كانت إيجابية.

حيث كللت العملية بحجز 13766 قرص مهلوس، مركبات هواتف نقالة وأموال وسيف من الحجم الكبير .

بعد إستكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الإختصاص .