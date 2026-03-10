تلمسان: تفكيك شبكة لتهريب المخدرات باستعمال “الدرون” وتوقيف شخصين

تمكنت مصالح أمن ولاية تلمسان من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في الاتجار غير المشروع بالمخدرات. مستعملة طائرة مسيّرة في عمليات التهريب عبر الحدود الغربية للوطن.

وجاءت هذه العملية التي نفذتها مصالح الأمن الحضري الخارجي السواني بأمن دائرة باب العسة. بالتنسيق مع الفرقة الإقليمية للدرك الوطني باب العسة والفرقة المتنقلة للجمارك بمغنية. بعد ورود معلومات تفيد بوجود نشاط إجرامي لشخصين يقومان بتهريب المخدرات انطلاقاً من دولة المغرب، مستغلين طائرة مسيّرة “درون”.

التحريات الميدانية التي باشرتها المصالح الأمنية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما. حيث تم حجز طائرة مسيّرة كانت تستعمل في عمليات التهريب، إضافة إلى كمية من المخدرات من نوع “كيف معالج” قدرت بحوالي خمسة كيلوغرامات.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً، لمتابعتهما وفقاً للإجراءات القانونية المعمول به.

